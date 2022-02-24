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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 942 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це темний день для Європи: канцлер Німеччини засудив напад Росії на Україну

Це темний день для Європи: канцлер Німеччини засудив напад Росії на Україну

Київ • УНН

 • 205652 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц рішуче засудив військовий наступ Москви на Україну. Він закликав Росію негайно припинити збройну агресію, повідомляє УНН з посиланням на Spiegel

Цитата

“Це жахливий день для України і темний день для Європи, - сказав Шольц і додав: Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Ніщо не може виправдати це.”

Канцлер повідомив, що Німеччина підтримує Україну та її народ. Він оголосив про “тісну координацію” в рамках G7, НАТО та ЄС.

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