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15 марта, 19:03 • 98071 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127682 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115551 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109776 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100612 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96956 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84628 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118068 просмотра

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Это темный день для Европы: канцлер Германии осудил нападение России на Украину

Это темный день для Европы: канцлер Германии осудил нападение России на Украину

Киев • УНН

 • 205651 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц решительно осудил военное наступление Москвы на Украину. Он призвал Россию немедленно прекратить вооруженную агрессию, сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Цитата

“Это ужасный день для Украины и темный день для Европы, - сказал Шольц и добавил: Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать это.”

Канцлер сообщил, что Германия поддерживает Украину и ее народ. Он объявил о "тесной координации" в рамках G7, НАТО и ЕС.

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