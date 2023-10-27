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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

Це середній палець всім солдатам, всім українцям: прем'єр Люксембургу жорстко відреагував на взаємодію Орбана з путіним

Київ • УНН

 • 321359 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав’є Беттель на полях саміту ЄС зробив жорстку заяву щодо рукостискання глави угорського уряду Віткора Орбана з російським президентом володимиром путіним. Про це йдеться у матеріалі Politico, передає УНН.

Це середній палець всім солдатам, всім українцям: прем'єр Люксембургу жорстко відреагував на взаємодію Орбана з путіним

Цитата

“Я повинен сказати вам, що те, що я сказав вчора, все ще залишається в силі — те, що Орбан зробив з путіним — це середній палець всім солдатам, всім українцям, які гинуть щодня і які страждають від російських атак”, — відзначив прем’єр Люксембургу, коли його запитали, що ЄС повинен зробити, щоб припинити безперервне блокування Угорщиною фінансової допомоги для України.

Додамо

Беттель додав, що Європейський союз не повинен стати заручником Орбана.

“(Орбан заявляє — ред.) якщо вам потрібні гроші для України — тоді нам також потрібні гроші для нас.

Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана.

Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення”, — сказав політик.

Раніше УНН повідомляв про те, як Віктор Орбан заявив у четвер, що “пишається” своїми контактами з президентом росії путіним.

Тим часом в ЄС очікують все більше проблем з Будапештом.

Як повідомив The Guardian високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності, нещодавня зустріч Орбана з путіним у Пекіні, і риторика угорського прем’єра — “викликає питання про те, чи можемо ми все ще довіряти цій країні як союзнику та партнеру”, передає УНН.

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