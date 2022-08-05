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"Це дуже не патріотично": нардеп від "Слуги народу" про виїзд Бориса Баума ло Латвії

"Це дуже не патріотично": нардеп від "Слуги народу" про виїзд Бориса Баума ло Латвії

Київ • УНН

 • 191420 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Якщо колишній перший заступник голови ради Комісії з регулювання азартних ігор України Борис Баум дійсно в червні місяці виїхав з України та ще й по своєму латвійському паспорту, то це є не патріотично. Про це журналістам УНН повідомив в ексклюзивному коментарі нардеп від “Слуги народу” Геннадій Касан.

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Цитата

“Якщо озвучене вами відповідає дійсності - це дуже не патріотично. Це не патріотично так робити будь-кому, втрачаючи посаду”, - заявив він.

Окрім того Касан прокоментував і видачу за протекцією Баума ліцензії для роботи в Україні російській букмекерській компанії 1xBet.

“Якщо це правда - це однозначна зрада. Треба розбиратися як так вийшло”, - повідомив Касан.

Нагадаємо

Як стало відомо журналістам УНН з власних джерел, колишній перший заступник голови ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, виїхав з країни за своїм латвійським паспортом та досі не повернувся назад. Баума називають лобістом грального бізнесу в Україні. Буцімто саме він лобіював видачу ліцензії російській букмекерській компанії 1xBet.

Після виїзду Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Сам Баум внесений до бази “Миротворця” як людина, яка брала “свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася - ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

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