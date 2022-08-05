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"Это очень не патриотично": нардеп от "Слуги народа" о выезде Бориса Баума в Латвию

"Это очень не патриотично": нардеп от "Слуги народа" о выезде Бориса Баума в Латвию

Киев • УНН

 • 191419 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Если бывший первый заместитель председателя совета Комиссии по регулированию азартных игр Украины Борис Баум действительно в июне месяце выехал из Украины да еще и по своему латвийскому паспорту, то это не патриотично. Об этом журналистам УНН сообщил в эксклюзивном комментарии нардеп от “Слуги народа” Геннадий Касан.

 

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Цитата

“Если озвученное вами соответствует действительности – это очень не патриотично. Это не патриотично так делать кому-либо, теряя должность”, - заявил он.

Кроме того, Касан прокомментировал и выдачу по протекции Баума лицензии для работы в Украине российской букмекерской компании 1xBet.

“Если это правда – это однозначное предательство. Надо разбираться как так получилось", - сообщил Касан.

Напомним

Как стало известно журналистам УНН из собственных источников, бывший первый заместитель председателя совета КРАИЛ Борис Баум, имеющий украинское гражданство, уехал из страны по своему латвийскому паспорту и до сих пор не вернулся назад. Баума называют лоббистом игорного бизнеса в Украине. Якобы именно он лоббировал выдачу лицензии российской букмекерской компании 1xBet.

После выезда Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Сам Баум внесен в базу “Миротворца” как человек, который принимал “сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимался – ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.

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