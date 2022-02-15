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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 58480 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це буде політична катастрофа: Шольц про можливе визнання Росією “Л/ДНР”

Це буде політична катастрофа: Шольц про можливе визнання Росією “Л/ДНР”

Київ • УНН

 • 23982 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Якщо Росія визнає так звані "ДНР" і "ЛНР", це стане порушенням Мінських домовленостей і політичною катастрофою. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Москві, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Звичайно, якщо парламент сьогодні прийме те, що було запропоновано і це стане реальністю, тоді це стане порушенням Мінських домовленостей. Це означатиме, що процес перерветься. Це буде політичною катастрофою", - заявив федеральний канцлер.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням "визнати так звані Донецьку і Луганську народні республіки“.

Раніше сьогодні депутати Держдуми Росії більшістю голосів підтримали проект від Комуністичної партії про визнання "ДНР" і "ЛНР".

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей.

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