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Труханова з днем народження привітали піснями та кепкою на нараді

Труханова з днем народження привітали піснями та кепкою на нараді

Київ • УНН

 • 21364 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Апаратна нарада в мерії Одеси вранці в понеділок почалася з привітання Геннадія Труханова з 57-річчям, пише УНН.

Після того, як віце-мер Олег Бриндак повідомив, що першим позачергово буде розглянуто питання, ініційоване одеситами, до зали увійшли музиканти — співак Валентин Куба і група "Мамині діти" — і привітали Труханова.

Музиканти заспівали пісню: “Ведь ты наш мэр, Гена”, переспівавши знамениту пісню Утьосова "Ты одессит, Мишка".

Труханову подарували кепку і шарф, твід для яких прополоскали у воді Чорного моря. Таким чином, вони стали "намореними", зазначив Куба.

На честь іменинника виступив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Музиканти також заспівали пісню Утьосова "Ах, Одесса моя ненаглядная".

Українські Національні Новини

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