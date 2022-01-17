Труханова з днем народження привітали піснями та кепкою на нараді
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Апаратна нарада в мерії Одеси вранці в понеділок почалася з привітання Геннадія Труханова з 57-річчям, пише УНН.
Після того, як віце-мер Олег Бриндак повідомив, що першим позачергово буде розглянуто питання, ініційоване одеситами, до зали увійшли музиканти — співак Валентин Куба і група "Мамині діти" — і привітали Труханова.
Музиканти заспівали пісню: “Ведь ты наш мэр, Гена”, переспівавши знамениту пісню Утьосова "Ты одессит, Мишка".
Труханову подарували кепку і шарф, твід для яких прополоскали у воді Чорного моря. Таким чином, вони стали "намореними", зазначив Куба.
На честь іменинника виступив голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.
Музиканти також заспівали пісню Утьосова "Ах, Одесса моя ненаглядная".