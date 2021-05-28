Труханов хоче заборонити електросамокати в Одесі

Цитата:

"Вважаю за необхідне тимчасово заборонити компаніям, що надають послугу прокату в Одесі, хаотичне розміщення електросамокатів: на період, поки міськими службами не буде розроблена Схема зонування міста, де будуть позначені місця стоянки електросамокатів, режим експлуатації та допустима швидкість руху в кожній зоні", - написав він.

Деталі

Свою ініціативу Труханов пояснює збільшенням випадків травмування одеситів і гостей міста, в результаті падіння або зіткнення електросамокатів.

"Питання серйозне, адже мова йде про життя і здоров'я людей", - написав політик, закликаючи народних депутатів внести електросамокати до Правил дорожнього руху.

У відповідь на таку ініціативу одесити почали скаржитися Труханову на більш насущні проблеми. Наприклад, на уламки балконів і карнизів старих будівель, що падають на голови.

"А також (ввести заборону, - ред.) на руйнування фасадів старих будинків в центрі міста, які не менше загрожують людям...чи для цього теж обов'язково потрібні нещасні випадки...?", - написала одеситка Вікторія Бевз.

"Є травми, просто не потрапляють в ЗМІ. А шматки карнизів і балконів падають щодня", - додала мешканка міста Світлана Підпалая.

Доповнення

27 травня Труханов відзвітував за свою роботу в 2020 році. Головною подією року він назвав відкриття нового входу в зоопарк.