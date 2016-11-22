Троє людей загинуло через пожежу на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Вчора у с. Битиця Сумського району о 20 год. 21 хв. у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла 3 загиблих осіб. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
Повідомляється, що о 00 год. 34 хв. 22 листопада підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 30 м.кв.
Так, вказується,що вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку, домашнє майно.
Зазначається, що орієнтовна причина пожежі — порушення правил експлуатації пічного опалення.