Три человека погибли из-за пожара на Сумщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Вчера в с. Битица Сумского района в 20 час. 21 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела 3 погибших. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Сообщается, что в 00 час. 34 мин. 22 ноября подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован на площади 30 м.кв.
Так, указывается, что огнем уничтожена кровля и перекрытия дома, домашнее имущество.
Отмечается, что ориентировочная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.