Три человека погибли из-за пожара на Сумщине

Сообщается, что в 00 час. 34 мин. 22 ноября подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован на площади 30 м.кв.

Так, указывается, что огнем уничтожена кровля и перекрытия дома, домашнее имущество.

Отмечается, что ориентировочная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.