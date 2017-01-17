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Троє дітей постраждали внаслідок ДТП на Рівненщині

Троє дітей постраждали внаслідок ДТП на Рівненщині

Київ • УНН

 • 8551 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді на Рівненщині травмувалися троє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Учора, 16 січня, на автодорозі “Київ-Чоп” сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро осіб, серед яких — троє дітей. Матір із дітьми нині перебувають у лікарні. Батько, який був за кермом, не постраждав.

Встановлено, що 35-річний водій, житель Полтави, керуючи автомобілем “Toyota Camry”, у селі Птича Дубенського району не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП пасажирів легковика: 31-річну матір із шести та десятирічними синами із закритою черепною мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями голови госпіталізували до лікарні.

Ще один 14-річний хлопець отримав забої ніг та обличчя та госпіталізований до травматологічного відділення, а його 52-річна мати переломом ключиці.

У поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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