Трое детей пострадали в результате ДТП в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В дорожно-транспортном происшествии в Ровенской области травмы получили трое детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.
Вчера, 16 января, на автодороге "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть человек, среди которых - трое детей. Мать с детьми в настоящее время находятся в больнице. Отец, который был за рулем, не пострадал.
Установлено, что 35-летний водитель, житель Полтавы, управляя автомобилем "Toyota Camry", в селе Птичья Дубенского района не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пассажиров легковушки: 31-летнюю мать с шести и десятилетним сыновьями с закрытой черепной мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами головы госпитализировали в больницу.
Еще один 14-летний парень получил ушибы ног и лица и госпитализирован в травматологическое отделение, а его 52-летняя мать переломом ключицы.
В полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.