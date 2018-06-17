Троє дітей на Закарпатті вчинили погром на цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Закарпатській області троє малолітніх дітей вчинили погром на цвинтарі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.
“Вчора, близько 21:00, на лінію „102“ надійшло повідомлення від мешканця с.Буковинка, що на Мукачівщині, про те, що невідомі вандали пошкодили пам’ятники на кладовищі”, — йдеться у повідомленні.
На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи Мукачівського відділення з’ясували обставини та встановили осіб, причетних до вчиненого. З’ясувалося, що троє місцевих дітей, віком 7 та 8 років бавились без нагляду дорослих на кладовищі. Діти зізнались, що це вони перекинули мармурові вази з пам’ятника та розкидали вінки і лампадки на могилах.
За цим фактом у поліції розпочали розслідування за ч.1 ст.297 (наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Водночас у поліції зазначили, що кримінальне провадження буде закрите через недосягнення віку кримінальної відповідальності дітьми, причетними до вчиненого.
З батьками малолітніх школярів у поліції проведуть профілактичні бесіди та притягнуть їх до адмінвідповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху невідомого предмета в автомобілі у Святошинському районі Києва постраждало четверо дітей.