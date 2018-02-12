Троє дітей і двоє дорослих отруїлись чадним газом у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Львові в квартирі у новобудові на вулиці Довбуша отруїлися чадним газом 5 мешканців, серед них - троє малолітніх дітей. Про це УНН повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.
Двох дорослих - 1977-го та 1978 року народження - у стані середньої важкості госпіталізували до Львівської ОКЛ.
Трьох дітей - 2010-го, 2012-го і 2014 року народження - у стані середньої важкості доставили до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, на Харківщині через отруєння чадним газом загинули чоловік і жінка.