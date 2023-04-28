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Троє американських військових загинули під час зіткнення гелікоптерів армії США на Алясці

Київ • УНН

 • 373979 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Троє військовослужбовців з армії США загинули і один отримав поранення на Алясці у Сполучених Штатах в четвер, коли два гелікоптери Apache, які поверталися з навчальної місії, зіткнулися під час польоту, повідомила 11-та повітряно-десантна дивізія армії США, пише УНН.

Деталі

Двоє солдатів були оголошені мертвими на місці події, а третій помер дорогою до лікарні, ідеться в заяві американського армійського підрозділу. Пораненого солдата відправили на лікування в меморіальний госпіталь Фербенкс на Алясці.

За даними підрозділу, аварію розслідуватиме група з Центру бойової готовності армії в Алабамі.

Доповнення

Минулого місяця дев'ятеро солдатів у США загинули в результаті аварії двох гелікоптерів медичної евакуації Black Hawk під час звичайної нічної навчальної місії над Кентуккі.

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