Трое американских военных погибли при столкновении вертолетов армии США на Аляске
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Трое военнослужащих из армии США погибли и один получил ранения на Аляске в Соединенных Штатах в четверг, когда два вертолета Apache, которые возвращались с учебной миссии, столкнулись во время полета, сообщила 11-я воздушно-десантная дивизия армии США, пишет УНН.
Детали
Двое солдат были объявлены мертвыми на месте происшествия, а третий умер по дороге в больницу, говорится в заявлении американского армейского подразделения. Раненого солдата отправили на лечение в мемориальный госпиталь Фэрбенкс на Аляске.
По данным подразделения, аварию будет расследовать группа из Центра боевой готовности армии в Алабаме.
Дополнение
В прошлом месяце девять солдат в США погибли в результате аварии двух вертолетов медицинской эвакуации Black Hawk во время обычной ночной учебной миссии над Кентукки.