Тротилову шашку вилучили в перехожого на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Дніпропетровщині поліцейські у пішохода вилучили тротилову шашку вагою 400 гр. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління державтоінспекції в Дніпропетровській області.
Учора, 14 березня близько 20:00 правоохоронці зупинили за порушення правил переходу проїзної частини 33-річного пішохода. Під час складання адміністративного матеріалу поліцейські помітили хвилювання чоловіка, тож провели додатковий поверхневий огляд.
У внутрішній кишені куртки вони виявили та вилучили тротилову шашку вагою 400 гр. та бікфордів шнур довжиною 37 см.
Чоловік пояснив, що вилучені предмети він знайшов вранці на звалищі поблизу с. Дніпровське та зберігав при собі для риболовлі.
На місце події поліцейські негайно викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала цей факт. Все вилучене направлено на проведення дослідження. Останнього доставлено до відділення поліції для подальшого розгляду справи.
Відомості за цим фактом слідчими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, яка передбачає позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Як повідомляв УНН, СБУ виявила схрон зі зброєю та боєприпасами на Дніпропетровщині.