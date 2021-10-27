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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Трьома матчами стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Відбулись три поєдинки 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги з футболу, які визначили учасників майбутнього раунду, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Трьома матчами стартувала стадія 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги

Деталі

Успішно виступили два лондонські клуби: “Арсенал” і “Челсі”. Гранди англійського футболу пройшли дану стадію по різному. “Каноніри” вирішили усі питання в основний час. Голи Чемберса і Нкетіа на 55 і 69 хвилинах подарували команді виграш над “Лідсом” із результатом 2:0.

“Челсі” тільки в серії післяматчевих пенальті здолало “Саутгемптон”. В основний час був зафіксований рахунок 1:1. Пенальті у “синіх” реалізували Алонсо, Хадсон-Одоі, Чілуелл і Джемйс, у суперників це зробили лише Армстронг і Лонг.

Доповнення

У третій грі “КПР” поступився “Сандерленду”. Рахунок основного часу гри 0:0, а у серії пенальті 1:3.

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