Тремя матчами стартовала стадия 1/8 финала Кубка Английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Состоялись три поединка 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу, которые определили участников предстоящего раунда, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Подробности
Успешно выступили два лондонских клуба: “Арсенал” и “Челси”. Гранды английского футбола прошли данную стадию по разному. “Канониры” решили все вопросы в основное время. Голы Чемберса и Нкетиа на 55 и 69 минутах подарили команде выигрыш над “Лидсом” с результатом 2:0.
Челси только в серии послематчевых пенальти преодолело Саутгемптон. В основное время был зафиксирован счет 1:1. Пенальти у “синих” реализовали Алонсо, Хадсон-Одои, Чилуэлл и Джемйс, у соперников это сделали только Армстронг и Лонг.
Дополнение
В третьей игре “КПР” уступил “Сандерленду”. Счет основного времени игры — 0:0, а в серии пенальти — 1:3.