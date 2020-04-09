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Тріумфатор Ліги чемпіонів з дочкою потрапив в ДТП

Тріумфатор Ліги чемпіонів з дочкою потрапив в ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Колишній футболіст збірної Норвегії та англійського "Ліверпулю" Йон Арне Ріісе потрапив в ДТП, повідомляє УНН з посиланням на Dagbladet.

Футболіст прямував в Олесун зі своєю 19-річною дочкою, коли втратив керування на трасі. Як наслідок він врізався в інший автомобіль.

Після аварії ексфутболіст і його дочка потрапили в лікарню для планового обстеження. Пізніше їх відпустили.

Відзначимо, що Ріісе виступав за "Ліверпуль" сім років і виграв з "мерсисайдцями" сім трофеїв серед яких Ліга чемпіонів. Також в його активі виступи за іноземні клуби: "Монако", "Рома", "Фулхем", "АПОЕЛ", "Делі Дайнамос", "Ченнай Тітанс".

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