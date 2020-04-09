Триумфатор Лиги чемпионов с дочерью попал в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Бывший футболист сборной Норвегии и английского "Ливерпуля" Риисе попал в ДТП, сообщает УНН со ссылкой на Dagbladet.
Футболист направлялся в Олесун со своей 19-летней дочерью, когда потерял управление на трассе. В результате он врезался в другой автомобиль.
После аварии экс-футболист и его дочь попали в больницу для планового обследования. Позже их отпустили.
Отметим, что Риисе выступал за "Ливерпуль" семь лет и выиграл с "мерсисайдцами", семь трофеев среди которых Лига чемпионов. Также в его активе выступления за иностранные клубы: "Монако", "Рома", "Фулхэм", "АПОЭЛ", "Дели Дайнамос", "Ченнай Титанс".