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Трирічна дівчинка загинула під час пожежі в житловому будинку на Черкащині

Трирічна дівчинка загинула під час пожежі в житловому будинку на Черкащині

Київ • УНН

 • 17560 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У житловому будинку в Черкаській області сталася пожежа, внаслідок якої загинула 3-річна дівчинка. Про це повідомив речник начальника УДСНС України у Черкаській області Костянтин Проценко в Facebook, передає УНН.

"14 квітня о 18:17 до оперативно-координаційного центру Управління із міста Тальне надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому на вулиці Свободи. Коли сталася пожежа, в будинку разом із шістьма дітьми перебував їхній 65-річний дідусь з інвалідністю 1 групи. П'ятеро дітей зуміли самостійно покинути небезпечну зону. Помітивши, що на вулиці відсутня трирічна онука, чоловік повернувся на її пошуки всередину охопленого вогнем будинку, проте, отримавши опіки 45% тіла, вимушено відступив. Дівчинку, яка встигла отримати опіки майже всього тіла, знайшов та виніс на вулицю 45-річний Юрій Туркаленко, який прибіг до місця події на крики жінок", – йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували до центральної районної лікарні.

"Попри зусилля лікарів, дівчинку, яка отримала опіки 95% тіла, врятувати не вдалось. Літній чоловік у важкому стані знаходиться у реанімації", – зазначив Проценко.

За останніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі.

Нагадаємо, у Мирнограді сталася пожежа в одному з приватних домоволодінь, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

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