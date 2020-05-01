Тринадцять українців потрапили в топ-100 оновленого рейтингу ФІДЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) опублікувала оновлений рейтинговий лист, передає УНН з посиланням на сайт ФІДЕ.
До десятки кращих у жіночій частині одразу дві уродженки України – сестри Музичук. Марія 6-та (2544), а Анна 7-ма (2535).
У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер, ще четверо представниць України: 33 - Юлія Осьмак (2438), 50 - Анна Ушеніна (2416), 55 - Наталя Букса (2410), 62 - Інна Гапоненко (2396).
У світову сотню чоловічої половини потрапили сім шахістів України: 42 - Антон Коробов (2688), 51 - Юрій Криворучко (2682), 57 - Олександр Арещенко (2678), 59 - Василь Іванчук (2678), 66 - Павло Ельянов (2672), 73 - Ілля Нижник (2665), 97 - Андрій Волокітін (2650).
Також додамо, лідером жіночої генерації виявилася китаянка Хоу Іфань (2658), а у чоловіків - норвежець Магнус Карлсен (2863).