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Трикратний чемпіон НБА розповів про доцільність відновлення сезону

Київ • УНН

 • 11753 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс спростував інформацію про те, що ряд керівників клубів НБА, а також баскетбольні агенти виступили за скасування сезону, передає УНН з посиланням на Twitter спортсмена.

Трикратний чемпіон НБА розповів про доцільність відновлення сезону

За словами провідного баскетболіста планети, він та "Лейкерс" готові до продовження сезону та чекають цього.

"Бачив кілька повідомлень про те, що генеральні менеджери і агенти хочуть скасування сезону. Це абсолютна брехня. Всі, кого я знаю, не говорять про це. Як тільки стане безпечно грати, ми хочемо завершити сезон. Я готовий і моя команда готова. Ніхто нічого не винен скасовувати", - написав Джеймс.

Зауважимо, що Джеймс виграв три титули чемпіона НБА, три рази визнавався MVP фіналів НБА, 16 разів виступав у Матчах усіх зірок НБА, вигравав два олімпійських "золота".

Нагадаємо, що в середині березня регулярний сезон був призупинений після того, як коронавірусна інфекція підтвердилась у одного з гравців.

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