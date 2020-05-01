Трикратний чемпіон НБА розповів про доцільність відновлення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс спростував інформацію про те, що ряд керівників клубів НБА, а також баскетбольні агенти виступили за скасування сезону, передає УНН з посиланням на Twitter спортсмена.
За словами провідного баскетболіста планети, він та "Лейкерс" готові до продовження сезону та чекають цього.
"Бачив кілька повідомлень про те, що генеральні менеджери і агенти хочуть скасування сезону. Це абсолютна брехня. Всі, кого я знаю, не говорять про це. Як тільки стане безпечно грати, ми хочемо завершити сезон. Я готовий і моя команда готова. Ніхто нічого не винен скасовувати", - написав Джеймс.
Зауважимо, що Джеймс виграв три титули чемпіона НБА, три рази визнавався MVP фіналів НБА, 16 разів виступав у Матчах усіх зірок НБА, вигравав два олімпійських "золота".
Нагадаємо, що в середині березня регулярний сезон був призупинений після того, як коронавірусна інфекція підтвердилась у одного з гравців.