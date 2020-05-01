Трехкратный чемпион НБА рассказал о целесообразности восстановления сезона

По словам ведущего баскетболиста планеты, он и "Лейкерс" готовы к продолжению сезона и ждут этого.

"Видел несколько сообщений о том, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь. Все, кого я знаю, не говорят об этом. Как только станет безопасно играть, мы хотим завершить сезон. Я готов и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять", - написал Джеймс.

Заметим, что Джеймс выиграл три титула чемпиона НБА, три раза признавался MVP финалов НБА, 16 раз выступал в матчах всех звезд НБА, выигрывал два олимпийских "золота".

Напомним, что в середине марта регулярный сезон был приостановлен после того, как коронавирусная инфекция подтвердилась у одного из игроков.