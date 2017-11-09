Тригубенко: Уряд повинен дозволити перевірки підприємств, що “годують” дошкільнят та учнів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Проблема неналежної якості харчування дітей і порушень на харчоблоках в навчальних закладах сьогодні носить досить масовий характер. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

За його словами, у держави не виходить системно контролювати постачальників продуктів харчування у школи та садочки. Також чомусь немає системних перевірок навчальних закладів на предмет дотримання банальних санітарних норм.

"Держпродспоживслужба, як завжди, відрапортувала "постфактум": "в харківській школі, де отруїлися діти знайдено безліч порушень". Так з нашою "реформованою" Держпрод чомусь відбувається регулярно: лише після того, як біда вже трапилася, і як діти вже опинилися на лікарняних ліжках, контролери гордо звітують, - мовляв, так, порушення є, і їх незліченна кількість.
Чому у держави не виходить системно контролювати постачальників продуктів харчування і чому немає системних перевірок навчальних закладів на предмет дотримання банальних санітарних норм?, - питання, швидше, риторичні ...", - написав він.

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С.Тригубенко зазначив, що влада повинна якнайшвидше дозволити перевірки комунальних і приватних підприємств, які займаються постачанням продуктів для дітей до навчальних закладів.

"Насправді, судячи зі статистики шкільних отруєнь, проблема неналежної якості харчування дітей і порушень на харчоблоках в навчальних закладах сьогодні носить досить масовий характер. У школах Києва, наприклад, в Дарницькому і Дніпровському районах діти взагалі не так давно відмовлялися ходити в їдальню. В результаті, після заяв батьків, цю ситуацію був змушений взяти під контроль сам мер. За його дорученням зараз працює спецкомісія.

Як би там не було, але з моєї точки зору, для того, щоб не наражати наших дітей на ризик отруїтися або ж залишитися голодними, уряд повинен якомога швидше дозволити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи", - переконаний нардеп.

Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь. Так, показник харчових отруєнь по країні цього року перевищує минулорічні дані більш ніж на 40%.

При цьому діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих. Серед іншого експерти і політики пов’язують це із дією мораторію на перевірки бізнесу.

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