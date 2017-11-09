Тригубенко: Правительство должно позволить проверки предприятий, которые "кормят" детей

По его словам, у государства не получается системно контролировать поставщиков продуктов питания в школы и садики. Также почему-то нет системных проверок учебных заведений на предмет соблюдения банальных санитарных норм.

"Госпродпотребслужба, как всегда, отрапортовала "постфактум" : "в харьковской школе, где отравились дети, найдено множество нарушений". Так с нашей "реформированной" Госпрод это происходит регулярно: только после того, как беда уже случилась, и как дети уже оказались на больничных койках, контроллеры гордо отчитываются, - мол, да, нарушения есть, и их бесчисленное множество. Почему у государства не получается системно контролировать поставщиков продуктов питания и почему нет системных проверок учебных заведений на предмет соблюдения банальных санитарных норм?, - вопрос, скорее, риторические...", - написал он.

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С.Тригубенко отметил, что власть должна как можно быстрее разрешить проверки коммунальных и частных предприятий, которые занимаются поставкой продуктов для детей в учебные заведения.

"На самом деле, судя по статистике школьных отравлений, проблема ненадлежащего качества питания детей и нарушений на пищеблоках в учебных заведениях сегодня носит достаточно массовый характер. В школах Киева, например, в Дарницком и Днепровском районах дети вообще не так давно отказывались ходить в столовую. В результате , после заявлений родителей, эту ситуацию был вынужден взять под контроль сам мэр. По его поручению сейчас работает спецкомиссия.

Как бы там ни было, но с моей точки зрения, для того, чтобы не подвергать наших детей риску отравиться или остаться голодными, правительство должно как можно скорее разрешить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения", - убежден нардеп.

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений. Так, показатель пищевых отравлений по стране в этом году превышает прошлогодние данные более чем на 40%.

При этом дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых. Среди прочего эксперты и политики связывают это с действием моратория на проверки бизнеса.