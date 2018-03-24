Три українки перемогли на старті парного розряду турніру в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські тенісистки Людмила Кіченок та Катерина Бондаренко вийшли до другого раунду парних змагань на турнірі WTA Premier Mandatory “Miami Open”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У стартовому матчі українсько-російський дует Кіченок/Кудрявцева за 71 хвилину виявився сильнішим бельгійсько-сербської пари Фліпкенс/Стоянович — 6:4, 6:4.
Бондаренко у парі з тенісисткою з Сербії Олександрою Круніч за 80 хвилини обіграли дует Сє Шувей (Тайвань)/Моніка Нікулеску (Румунія) — 7:5, 6:2.
Натомість Леся Цуренко із німкенею Тетяною Марією вибили зі змагань білорусок Аріну Соболенко і Вікторію Азаренко — 3:6, 6:2, 10:4.
Відзначимо, що у другому колі Бондаренко і Круніч зустрінуться з переможницями протистояння других сіяних сестер Чань проти пари Остапенко/Севастова. На Цуренко може очікувати баталія з 3-ми сіяними Дабровскі/Сюй Іфань, якщо вони переможуть дует Мертенс/Схюрс.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна пробилася до третього кола в одиночному розряді змагань у Майамі.