Три порушення режиму припинення вогню та один поранений - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, пише УНН з посиланням на Операцію об'єднаних сил в Facebook.
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Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 6 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.