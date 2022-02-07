Три нарушения режима прекращения огня и один раненый - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebook.
Детали
Неподалеку Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.
Позиции защитников Южного русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.
"Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Добавим
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.