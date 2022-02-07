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15 марта, 19:03 • 105427 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140377 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121591 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115237 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103826 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100982 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91159 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122741 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Три нарушения режима прекращения огня и один раненый - ООС

Три нарушения режима прекращения огня и один раненый - ООС

Киев • УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Операцию объединенных сил в Facebook.

Детали

Неподалеку Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия.

Позиции защитников Южного русские наемники обстреливали из стрелкового оружия.

"Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Добавим

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 6 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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