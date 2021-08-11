Три людини за минулу добу стали жертвами коронавірусу в Одеській області

Деталі

За даними медиків, всього в регіоні за останню добу зареєстровано 63 випадки захворювання (1 дитина, 2 медпрацівника), з них в обласному центрі - 45.

За весь час пандемії в Одеській області зафіксовано 142614 випадків коронавірусу, серед захворілих 6102 - діти. Із загальної кількості хворих 3026 осіб померло, 138118 видужало, 1470 хворіють.