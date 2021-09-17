Три космонавти повернулися на Землю з найтривалішої космічної місії Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Три китайських космонавти, першими відправлені на орбіту для будівництва космічної станції, завершили свою тримісячну місію і благополучно повернулися на Землю в п'ятницю, повідомляє Xinhua, пише УНН.
Деталі
Капсула пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-12", на борту якої перебували космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо, приземлилася на посадковий майданчик "Дунфен" в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю, повідомили в Канцелярії програми пілотованої космонавтики Китаю.
Це наразі найтриваліша в країні космічна місія з екіпажем. Вони провели 90 днів у модулі "Тяньхе" на космічній станції Китаю, приблизно в 380 км над Землею.
Доповнення
Три китайських космонавти вирушили в космос 17 червня та злетіли з тієї ж пустелі в автономному районі Внутрішня Монголія.