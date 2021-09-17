Три космонавта вернулись на Землю с самой продолжительной космической миссии Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Три китайских космонавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в пятницу, сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.
Это на данный момент самая длительная в стране космическая миссия с экипажем. Они провели 90 дней в модуле "Тяньхэ" на космической станции Китая, примерно в 380 км над Землей.
Дополнение
Три китайских космонавта отправились в космос 17 июня и взлетели с той же пустыни в автономном районе Внутренняя Монголия.