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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 127879 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 143629 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120004 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117619 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Три космонавта вернулись на Землю с самой продолжительной космической миссии Китая

Три космонавта вернулись на Землю с самой продолжительной космической миссии Китая

Киев  •  УНН

 • 63619 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Три китайских космонавта, первыми отправленные на орбиту для строительства космической станции, завершили свою трехмесячную миссию и благополучно вернулись на Землю в пятницу, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

Возвращаемая капсула пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которой находились космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, приземлилась на посадочную площадку "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая.

Это на данный момент самая длительная в стране космическая миссия с экипажем. Они провели 90 дней в модуле "Тяньхэ" на космической станции Китая, примерно в 380 км над Землей.

Дополнение

Три китайских космонавта отправились в космос 17 июня и взлетели с той же пустыни в автономном районе Внутренняя Монголия.

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