Третина росіян вважають можливим збройний конфлікт між РФ і США – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Близько третини мешканців Росії вважають можливим збройний конфлікт між Росією та Сполученими штатами Америки, блоком НАТО. Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає УНН.
Так, протягом останнього місяця на думку росіян, російсько-американські відносини погіршилися.
“Якщо в березні цього року відповідний індекс дорівнював — 45 п., то в квітні — 68 п. Більшість опитаних дають негативні оцінки: 42% вважають відносини напруженими, 28% — прохолодними, 12% — ворожими. Збройна сутичка Росії і США, НАТО більшості росіян (63%) як і раніше здається неможливим або вкрай малоймовірним, однак частка тих, хто вважає війну можливою досягла 30%”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що дане опитування було проведено 11 — 12 квітня цього року. В ньому взяли участь громадяни Росії старші 18 років. Метод опитування — телефонне інтерв’ю з стратифікованою випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів обсягом 1200 респондентів.