Третина росіян вважають можливим збройний конфлікт між РФ і США – опитування

Так, протягом останнього місяця на думку росіян, російсько-американські відносини погіршилися.

“Якщо в березні цього року відповідний індекс дорівнював — 45 п., то в квітні — 68 п. Більшість опитаних дають негативні оцінки: 42% вважають відносини напруженими, 28% — прохолодними, 12% — ворожими. Збройна сутичка Росії і США, НАТО більшості росіян (63%) як і раніше здається неможливим або вкрай малоймовірним, однак частка тих, хто вважає війну можливою досягла 30%”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни стали гірше ставитися до Д.Трампа

Зазначається, що дане опитування було проведено 11 — 12 квітня цього року. В ньому взяли участь громадяни Росії старші 18 років. Метод опитування — телефонне інтерв’ю з стратифікованою випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів обсягом 1200 респондентів.