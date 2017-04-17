Треть россиян считают возможным вооруженный конфликт между РФ и США - опрос

Так, в течение последнего месяца по мнению россиян, российско-американские отношения ухудшились.

"Если в марте этого года соответствующий индекс равнялся - 45 п., то в апреле - 68 п. Большинство опрошенных дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными. Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинства россиян (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной достигла 30%", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне стали хуже относиться к Д.Трампу

Отмечается, что данный опрос был проведен 11 - 12 апреля этого года. В нем приняли участие граждане России старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с стратифицированной случайной выборкой стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.