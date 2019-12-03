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Тренера українця Маліновського визнано кращим наставником сезону Серії А

Тренера українця Маліновського визнано кращим наставником сезону Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. 61-річного наставника італійської "Аталанти" Джан Пьєро Гасперіні визнано найкращим тренером сезону 2018-19 років в італійській Серії А, інформує УНН з посиланням на Twitter клубу.

61-річну персону нагородили завдяки здобуткам минулого сезону в якому він вивів в клуб до Ліги чемпіонів, посівши з ним третій щабель в турнірній таблиці.

Зараз команда в якій виступає півзахисник збірної України Руслан Маліновський бореться за вихід з групи Ліги чемпіонів разом з донецьким "Шахтарем" і загребським "Динамо".

Примітно, що нагорода фахівцю була вручена на спеціальному гала-вечорі в Мілані.

Українські Національні Новини

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