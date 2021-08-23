Тренер збірної України U-21 оформив дубль у матчі за збірну світових легенд футболу

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Ризі відбувся товариський матч між легендами латвійського і світового футболу, який був приурочений до 100-річчя Федерації футболу Латвії. За збірну світових зірок зіграв нинішній коуч молодіжної збірної України Руслан Ротань, передає УНН з посиланням на сайт Латвійської федерації футболу.