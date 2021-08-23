Тренер збірної України U-21 оформив дубль у матчі за збірну світових легенд футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Ризі відбувся товариський матч між легендами латвійського і світового футболу, який був приурочений до 100-річчя Федерації футболу Латвії. За збірну світових зірок зіграв нинішній коуч молодіжної збірної України Руслан Ротань, передає УНН з посиланням на сайт Латвійської федерації футболу.
Деталі
Поєдинок завершився переконливою звитягою Ротаня – 6:1. Сам українець оформив дубль.
Примітно, що ядро латвійської команди склали футболісти, які представляли Латвію в фінальному турнірі чемпіонату Європи 2004 року, а команда світових легенд об'єднала представників 13 різних країн.
До вашої уваги склад збірної світових легенд: Луїш Фігу (Португалія), Кевін Кураньї (Німеччина), Флоран Малуда (Франція), Хаміт Алтинтоп (Туреччина), Йоргос Карагуніс (Греція), Рубен де ла Ред (Іспанія), Андрес Опер (Естонія), Томас Данілявічюс (Литва), Маріюс Станкявічюс (Литва), Нуну Гомеш (Португалія), Руслан Ротань (Україна), Мартін Йіранек (Чехія), Луї Саа (Франція), Ройстон Дренте (Нідерланди), Хуан Мануель Пена (Болівія), Леван Кобіашвілі (Грузія), Давід Муджірі (Грузія), Сергій Парейко (Естонія), Сергій Ігнашевич (Росія).
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