Тренер Швеції: вірю, що англійці можуть виграти чемпіонат світу

“Я не впевнений, що щось пішло не так в матчі. Ми зіткнулися з дуже сильним суперником і не змогли показати максимальний результат. Вітаю збірну Англії з виходом до півфіналу. Я дійсно вірю, що англійці можуть виграти цей чемпіонат світу. Вони сильні і дуже організовані. Хочу віддати належне тренеру і команді”, — розповів коуч після поразки від Англії 0:2.

Також він додав: “думаю, ми відмінно провели цей турнір, зустрічалися з дуже сильними суперниками. Після матчу всі були розчаровані, але хочу нагадати своїм гравцям, що вони дуже здорово виступили в Росії”.

Нагадаємо, що екс-лідери збірних Ібрагімович та Бекхем побилися об заклад щодо результату даного поєдинку.