Тренер Швеции: верю, что англичане могут выиграть чемпионат мира

“Я не уверен, что что-то пошло не так в матче. Мы столкнулись с очень сильным соперником и не смогли показать максимальный результат. Поздравляю сборную Англии с выходом в полуфинал. Я действительно верю, что англичане могут выиграть этот чемпионат мира. Они сильные и очень организованы. Хочу отдать должное тренеру и команде”, — рассказал коуч после поражения от Англии 0:2.

Также он добавил: “думаю, мы отлично провели этот турнир, встречались с очень сильными соперниками. После матча все были разочарованы, но хочу напомнить своим игрокам, что они очень здорово выступили в России”.

Напомним, что экс-лидеры сборных Ибрагимович и Бекхэм подрались пари относительно исхода данного поединка.