Тренер Швеции: верю, что англичане могут выиграть чемпионат мира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон остался доволен выступлением своих подопечных несмотря на вылет из 1/4 финала мирового первенства по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ЧМ-2018.
“Я не уверен, что что-то пошло не так в матче. Мы столкнулись с очень сильным соперником и не смогли показать максимальный результат. Поздравляю сборную Англии с выходом в полуфинал. Я действительно верю, что англичане могут выиграть этот чемпионат мира. Они сильные и очень организованы. Хочу отдать должное тренеру и команде”, — рассказал коуч после поражения от Англии 0:2.
Также он добавил: “думаю, мы отлично провели этот турнир, встречались с очень сильными соперниками. После матча все были разочарованы, но хочу напомнить своим игрокам, что они очень здорово выступили в России”.
Напомним, что экс-лидеры сборных Ибрагимович и Бекхэм подрались пари относительно исхода данного поединка.