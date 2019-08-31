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Тренер припустився повернення Ібрагімовича в "Манчестер Юнайтед"

Тренер припустився повернення Ібрагімовича в "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Норвежець Уле Гуннар Сульшер, який очолює англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед", запропонував шведському нападаючому Златану Ібрагімовичу зв'язатися з ним, у разі якщо він зацікавлений в поверненні в англійський клуб. Про це повідомляє УНН із посиланням на британське видання Metro.

За інформацією джерела, 46-річний фахівець віддав 37-річному гравцеві повідомлення, в якому попросив його зателефонувати, в разі якщо Ібрагімович всерйоз замислюється про повернення в манчестерський клуб. Раніше Ібрагімович заявив, що його фізична форма дозволила б йому зараз успішно виступати в чемпіонаті Англії.

Ібрагімович перейшов в "Лос-Анджелес Гелаксі" з "Манчестер Юнайтед" в 2018 році. У складі англійської команди він провів 53 матчі, забивши 29 голів і зробивши 10 результативних передач. За клуб з США він зіграв 49 ігор, в яких відзначився 44 забитими м'ячами і 10 гольовими пасами. Швед протягом кар'єри вигравав чемпіонати Нідерландів ("Аякс"), Італії ("Ювентус", "Інтер", "Мілан"), Іспанії ("Барселона"), Франції (ПСЖ), Кубку і Суперкубку цих країн, а в складі "Манчестер Юнайтед" став переможцем Ліги Європи.

У поточному сезоні чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" провів три зустрічі, в яких набрав 4 очки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гол з розвороту: Ібрагімович забив 500-й м'яч в кар'єрі

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