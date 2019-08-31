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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 18671 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114976 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125751 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117124 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122547 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126694 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151770 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Тренер допустил возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

Тренер допустил возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

Киев  •  УНН

 • 20409 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Норвежец Уле Сульшер, который возглавляет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу связаться с ним, в случае если он заинтересован в возвращении в английский клуб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Metro.

По информации источника, 46-летний специалист отдал 37-летнему игроку сообщение, в котором попросил его позвонить в случае если Ибрагимович всерьез задумывается о возвращении в манчестерский клуб. Ранее Ибрагимович заявил, что его физическая форма позволила бы ему сейчас успешно выступать в чемпионате Англии.

Ибрагимович перешел в “Лос-Анджелес Гэлакси” с “Манчестер Юнайтед” в 2018 году. В составе английской команды он провел 53 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач. За клуб из США он сыграл 49 игр, в которых отметился 44 забитыми мячами и 10 голевыми пасами. Швед течение карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов (“Аякс”), Италии (“Ювентус”, “Интер”, “Милан”), Испании (“Барселона”), Франции (ПСЖ), Кубке и Суперкубке этих стран, а в составе “Манчестер Юнайтед” стал победителем Лиги Европы.

В текущем сезоне чемпионата Англии “Манчестер Юнайтед” провел три встречи, в которых набрал 4 очка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гол с разворота: Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере

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