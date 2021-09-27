Тренер "Інтера" заявив про величезний розвиток "Шахтаря"

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Індзагі пригадав досягнення донецької команди минулих років.

"Можу підтвердити, що "Шахтар" здійснив величезний шлях у своєму розвитку. Команда стала дуже сильною, амбітнішою. Я знаю результати "Шахтаря", наприклад, позаминулого сезону, коли він зупинився всього за крок до фіналу Ліги Європи. І минулого року, вважаю, цей клуб дуже успішно виступив у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якщо підсумувати сказане, "Шахтар" протягом минулих років дуже виріс", - заявив італійський фахівець.

Також фахівець розповів про слабке місце італійського колективу.

"У нас атакувальна команда. Ми переходимо до атаки чималими силами, створюємо багато моментів. Звісно, бувають ситуації, коли припускаємось технічного браку, іноді його навіть багато, а сильний супротивник може цим користуватися й здійснювати гострі контратаки. Потрібно поліпшувати свою гру в цьому аспекті, однак водночас просувати свій атакувальний футбол і забивати багато голів", - підсумував Індзагі.

Доповнення

"Шахтар" прийматиме "Інтер" сьогодні о 19:45 на НСК "Олімпійський" у Києві.