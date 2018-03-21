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Трасу Київ-Чоп перекривали через фуру, яка злетіла у кювет

Київ • УНН

 • 8593 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 21 березня. УНН. Учора, 20 березня, поліція на Закарпатті тимчасово перекривала рух транспорту міжнародною трасою Київ-Чоп через фуру, яка злетіла у кювет. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав начальник Закарпатського обласного управління Укртрансбезпеки Сергій Слободянюк, передає УНН.

“Аби витягти вантажівку з кювета під Мукачево, довелося тимчасово перекривати трасу Київ-Чоп”, — йдеться у дописі С. Слободянюка.

Як повідомили УНН в Управлінні патрульної поліції Закарпатської області, їхні співробітники дійсно забезпечували перекриття траси протягом 8 годин через роботу спецтехніки.

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Інцидент стався на трасі між населеними пунктами Мукачево і Свалява. Аби дістати великоваговий транспорт з кювета були задіяні тягач і кран. Фото та відео ліквідації автопригоди виклав Facebook-користувач Олександр Балаж.

Відомо, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі проїзд автошляхами Закарпатської області забезпечений у штатному режимі.

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