Трассу Киев-Чоп перекрывали из-за фуры, которая залетела в кювет
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера, 20 марта, полиция на Закарпатье временно перекрывала движение транспорта международной трассы Киев-Чоп через фуру, которая залетела в кювет. Об этом на своей странице в сети Facebook написал начальник Закарпатского областного управления Укртрансбезпекы Сергей Слободянюк, передает УНН.
"Чтобы извлечь грузовик с кювета под Мукачево, пришлось временно перекрывать трассу Киев-Чоп", - говорится в заметке С.Слободянюка.
Как сообщили УНН в Управлении патрульной полиции Закарпатской области, их сотрудники действительно обеспечивали перекрытия трассы в течение 8:00 через работу спецтехники.
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Инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Мукачево и Свалява. Чтобы получить тяжеловесный транспорт кювета были задействованы тягач и кран. Фото и видео ликвидации ДТП выложил Facebook пользователь Александр Балаж.
Известно, что пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас проезд по автодорогам Закарпатской области обеспечен в штатном режиме.