Транзитні обмеження РФ: у МЕРТ порахували збитки українських експортерів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У 2016 році експорт товарів з України до Республіки Казахстан та Киргизької Республіки зменшився на 43,9% та 46,5% відповідно у порівнянні із 2015 роком. Сумарно експортери втратили 347,7 млн доларів. У 2017 році така тенденція збереглася — експорт до цих країн зменшився ще на 7% та 15,1% (сумарно на 34 млн доларів). Водночас у І кварталі 2018 року тренд дещо змінився: експорт до Казахстану продовжив зменшуватися (на 6,7% або 5,6 млн доларів), проте експорт до Киргизстану зріс на 3%. Про це УНН повідомили у Мінекономрозвитку.
Зокрема, зазначається, що за даними Держстатистики, за 2016 рік експорт товарів з України до Казахстану та Киргизстану в порівнянні з 2015 роком зменшився на 43,9% (на 312,6 млн доларів і склав 400,1 млн доларів) та 46,5% (на 35,1 млн доларів і склав 40,4 млн доларів) відповідно.
За 2017 рік експорт товарів з України до згаданих країн в порівнянні з 2016 роком зменшився на 7% (на 27,9 млн доларів і склав 372,1 млн доларів) та 15,1% (на 6,1 млн доларів і склав 34,3 млн доларів) відповідно.
При цьому, у І кварталі 2018 року експорт товарів з України до Казахстану в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшився на 6,7% (на 5,6 млн доларів і склав 77,9 млн доларів). Натомість експорт товарів до Киргизстану збільшився на 3% (на 0,2 млн доларів і склав 6,8 млн доларів).
Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін підписав указ про продовження до 30 червня 2018 року обмеженнь на перевезення певних товарів з України до Казахстану та Киргизстану через Росію.