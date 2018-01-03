Транзит російського газу українською ГТС збільшено у 2017 році на 13,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна протягом 2017 року збільшила транзит російського газу українською газотранспортною системою (ГТС) до країн ЄС на 13,7% до 93,5 млрд куб. м відповідно до 2016 року, передає УНН з посиланням на дані прес-служби ПАТ “Укртрансгаз”.
“У цілому за звітний рік українською ГТС протранзитовано 93,5 млрд м3 природного газу для європейських споживачів, що на 13,7% перевищує аналогічний показник 2016 року”, — зазначили у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, раніше в “Укртрансгазі” зазначали, що очікують рівень транзиту газу за підсумками 2017 року на рівні 93-94 млрд куб.м. При цьому, в.о. “Укртрансгазу” Мирослав Химко висловив сподівання, що у 2018 році транзит російського газу через українську ГТС буде на рівні цього року.