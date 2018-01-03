Транзит российского газа по украинской ГТС увеличен в 2017 году на 13,7%

"В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд м3 природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года", - отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, ранее в "Укртрансгаз" отмечали, что ожидают уровень транзита газа по итогам 2017 года на уровне 93-94 млрд куб. При этом, и.о. "Укртрансгаза" Мирослав Химки выразил надежду, что в 2018 году транзит российского газа через украинскую ГТС будет на уровне этого года.