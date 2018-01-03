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Транзит российского газа по украинской ГТС увеличен в 2017 году на 13,7%

Киев • УНН

 • 10467 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина в течение 2017 года увеличила транзит российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) в страны ЕС на 13,7% до 93,5 млрд куб. м соответственно до 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ПАО "Укртрансгаз".

Транзит российского газа по украинской ГТС увеличен в 2017 году на 13,7%

"В целом за отчетный год украинской ГТС протранзитовано 93,5 млрд м3 природного газа для европейских потребителей, что на 13,7% превышает аналогичный показатель 2016 года", - отметили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Транзит российского газа по итогам 2017 года составит 93-94 млрд куб. м

Как сообщал УНН, ранее в "Укртрансгаз" отмечали, что ожидают уровень транзита газа по итогам 2017 года на уровне 93-94 млрд куб. При этом, и.о. "Укртрансгаза" Мирослав Химки выразил надежду, что в 2018 году транзит российского газа через украинскую ГТС будет на уровне этого года.

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