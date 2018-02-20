Транзит газу у січні скоротився на 32%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року транзит газу скоротився на 32%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
“У січні 2018 року порівняно із січнем 2017 року зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка газу скоротилася на 24,2%, нафти — на 15,5%. Транзит газу скоротився на 32%, нафти — на 21,2%”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, у 2017 році по “Північному потоку” до Євросоюзу доставлено 51 млрд кубометрів газу. Завантаження газотранспортної системи стало максимальним з моменту початку роботи трубопроводу.