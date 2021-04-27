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Транспорт російських миротворців підірвався на міні у Нагірному Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Машина російських миротворців підірвалася на міні у Нагірному Карабасі, двоє військовослужбовців отримали поранення, їх життю нічого не загрожує. Про це у вівторок повідомляє вірменське державне інформаційне агентство Armenpress, пише УНН.

Деталі

“Інцидент стався три дні тому. Автомобіль підірвався на протитанковій міні. Двоє військовослужбовців отримали поранення. На даний момент вони знаходяться в медичному центрі, їх життю нічого не загрожує”, — цитує агентство представника пресслужби МВС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Контекст

Ситуація навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли там почалися активні бойові дії. Баку і Єреван оскаржують приналежність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР.

9 листопада було підписано тристоронню заяву президента Росії Володимира Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, яка дозволила досягти повного припинення військових дій в зоні конфлікту. Вона передбачала, що азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці. Згідно восьмому пункту заяви, передбачався обмін полоненими за принципом “всіх на всіх”.

Після введення миротворців ситуація стабілізувалася, десятки тисяч жителів Карабаху, що залишили свої будинки під час бойових дій, повернулися назад за підтримки миротворчого контингенту.

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