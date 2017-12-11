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Трамп звинуватив The New York Times у наклепі

Трамп звинуватив The New York Times у наклепі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок звинуватив чергове видання у брехні. Цього разу “фейк”, за словами президента, оприлюднили в статті The New York Times, яка приписала Трампу перегляд телебачення до восьми годин на день. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter президента.

Дональд Трамп також заперечив, що дивиться CNN і MSNBC, і зазначив, що вважає, що обидва канали повідомляють “фейкові новини”.

“Ще одна фейкова новина, на цей раз помилка The New York Times, що я дивлюсь від 4 до 8 годин телебачення на день. Неправильно! Також я рідко, якщо таке буває, дивлюсь CNN або MSNBC, обох я вважаю фейковими новинами. Я ніколи не дивився на Дона Лемона (Журналіст CNN), якого я колись називав „найтупішим на телебаченні!“ Поганий звіт”, — написав у Twitter Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Телевізор та соцмережі: ЗМІ дізнались розпорядок Дональда Трампа

Зазначимо, видання The New York Times у суботу оприлюднило матеріал, в якому детально описало звички Дональда Трампа.

Люди, близькі до Трампа, підрахували, що президент проводить щонайменше чотири години на день перед телевізором, і іноді цей термін збільшується до восьми годин на день.

У звіті зазначається, що Трамп починає кожен з перегляду ранкових новин на CNN, після чого вмикає “Fox & Friends”.

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